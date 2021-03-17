بحلول عام 2030.. “فولفو” للسيارات تتجه كلية نحو السيارات الكهربائية

تعتزم فولفو للسيارات الانضمام إلى سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

وكانت المشروعات التجارية – فولفو التابعة لمجموعة الفطيم قد أعلنت عن التزام الشركة للانضمام للسوق الجديد، الذي يشهد مستويات متسارعة من النمو للتحول الكامل نحو السيارات الكهربائية.

وأضافت أن فولفو تعتزم التحول كلية إلى شركة متخصصة بتصنيع السيّارات الكهربائية بحلول عام 2030.

وأوضحت أن مبيعات الشركة ستقتصر على السيارات الكهربائية بالكامل، وستعمل على تخليص محفظتها العالمية من أي سيّارة مزوّدة بمحرك احتراق داخلي، بصورة تدريجية.

وتسعى الشركة إلى التخصص في تصنيع السيّارات الكهربائية بالكامل في إطار خطّتها المناخية الطموحة، والتي تسعى للحدّ من الانبعاثات الكربونية.

ويتزامن قرار فولفو بالتوجه نحو السيارات الكهربائية، مع زيادة التركيز على المبيعات عبر الإنترنت، وتوفير عروض استهلاكية أكثر تكاملا وجاذبية وشفافية .

يذكر أن فولفو للسيارات، كانت قد أطلقت في العام الماضي في الأسواق العالمية أول سيّاراتها الكهربائية بالكامل، إكس سي 40 ريتشارج. وستكشف الشركة في وقت لاحق اليوم الستار عن ثاني سيّاراتها الكهربائية بالكامل، وهي طراز جديد من السلسلة 40 سيريز.