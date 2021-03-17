القبض على مفرغي “بودرة طفاية الحريق” على الطريق العام في الرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق لآخر استخدامه طفاية الحريق الخاصة بالمركبة وتفريغ البودرة التي بداخلها في أثناء سيره بمركبته في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض معرضاً حياته وحياة سالكي الطريق للخطر، لما تسببه من حجب للرؤية، ونشره ذلك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.