لأول مرة عالميا..  ولادة طفلة تحمل أجساما مضادة لكورونا

في واقعة هي الأولى عالميا، أنجبت امرأة أمريكية في جنوب فلوريدا، طفلة تحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا، وذلك بعد أن تلقت جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا أثناء الحمل.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الباحثيْن بول جيلبرت وتشاد رودنيك أكد أن الأم، وهي عاملة رعاية صحية في الخطوط الأمامية، كانت قد تلقت جرعتها الأولى من لقاح موديرنا في يناير في الأسبوع الـ 36 من حملها.

وذكرت عن الباحثين أن المرأة أنجبت طفلة نشيطة وصحية بعد ثلاثة أسابيع، منوهين أنهم قاموا بتحليل الدم من الحبل السري للطفلة.

كما تم اكتشاف الأجسام المضادة في وقت الولادة، منوهين أن هناك إمكانية للحماية والحد من مخاطر العدوى من فيروس سارس- CoV-2 مع تطعيم الأم.

وأضافا أنه على حد علمنا، كانت هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم الإبلاغ فيها عن ولادة طفل بأجسام مضادة بعد التطعيم.

ودفعت الواقعة للمزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الأطفال محميون بهذه الأجسام المضادة.

وحثّت ورقة بحثية أنه يجب أن نحث المحققين الآخرين على إنشاء سجلات للحمل والرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى إجراء دراسات الفعالية والسلامة للقاحات Covid-19 في الحامل والمرضع وذريتهم”.