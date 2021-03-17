في ظروف غامضة.. مقتل فنانة سورية في هولندا داخل شقتها

عثرت السلطات الأمنية في هولندا في ظروف غامضة، على الفنانة السورية ممثلة المسرح، رائفة الرز، مقتولة داخل شقتها.

ولم تكشف السلطات الهولندية عن أسباب أو تفاصيل أخرى للوفاة.

وكان رئيس تحرير المجلة الاقتصادية “عالم كاش” أسامة سلوم قد نشر على صفحته بفيسبوك نبأ مقتل الفنانة رائفة الرز.

وأضاف سلوم على حسابه: “في ممثلة وفنانة تشكيلية سورية معروفة من الوسط الفني السوري اسمها رائفة الرز للأسف انوجدت اليوم مقتولة في شقتها في هولندا وعلى ما يبدو ما حدا من أقرباءها أو أصدقاءها لسى عرفان وحسب الجيران الشرطة لسى عم تعمل تحقيقات ولسى ما نقلت جثتها للمشفى ونحنا علاقتنا كانت فيها رسمية بس يلي منعرفوا انو مالها حدا في المنطقة”.

وقام عدد من الفنانين السوريين، بنعي الرز، بعد أن وجدت مقتولة داخل شقتها، حيث كتبت الفنانة يارا صبري، في منشور على صفحتها في فيسبوك: “ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن”.

كما نعتها الفنانة السورية أمل عرفة على “تويتر” قائلة: “يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك..السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة.. الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك”.

يذكر أن”رائفة الرز” تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، رفقة الفنان نضال سيجري، وجهاد عبده وأمل عرفة.

ومن أبرز أعمال الفنانة : (أهل الراية، غزلان في غابة الذئاب، وهارون الرشيد، وقلبي معكم).