وزير الدفاع اليمني: قواتنا أصبحت في وضعية الهجوم وتقدمها يأتي وفق ما هو مخطط له

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي: إن التقدم الذي تحرزه الوحدات العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وموقف العمليات للجيش اليمني يأتي وفق ما هو مخطط له.

وأشار الوزير خلال لقائه في مدينة مأرب نائب رئيس مجلس الشورى في اليمن عبدالله أبو الغيث، إلى أن الجيش أصبح في وضعية الهجوم بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهته أشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالأدوار التي يقوم بها المقاتلون في الجيش في جميع الجبهات في مقارعة ميليشيا الحوثي الإرهابية، داعيًا أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين إلى عدم الزج بأبنائهم لمحارق الموت، مهيبًا باليمنيين التلاحم وتوحيد الصفوف والالتفاف حول الشرعية الدستورية.