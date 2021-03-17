عربية تتزوج من حفيد نابليون بونابرت.. لهذا السبب

نقلت وسائل إعلام جزائرية أن الكاتبة ياسمين بريكي أعلنت زواجها بأحد أحفاد القائد الفرنسي التاريخي نابليون بونابرت.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الكاتبة بريكي تقول إن هذا الارتباط سيساعد في تحسين العلاقة بين الجزائر وفرنسا.

وأوضحت أن بريكي عقدت قرانها على حفيد نابليون بونابرت، وأنها تكتسب بهذا لقب “أميرة”.

وكان الإعلان قد جاء من خلال مؤسسة ” أسرة ميورا الملكية”، والذي تضمن: ” يسر أصحاب السمو الأمير والأميرة ميرا الإعلان عن الزواج المدني للأمير يواكيم تشارلز نابليون بونابرت، أمير بونتي كورفو، على الآنسة ياسمين بريكي”.

وقد جرت مراسم الزواج في شهر مارس الجاري، بحضور محدود للمقربين بسبب وباء كورونا.

يذكر أن الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي ولدت في مدينة عنابة شرق الجزائر ودرست العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية، ثم انتقلت إلى باريس سنة 2004 لاستكمال دراستها.

كما أنها أعلنت أن نابليون الأول لم يستعمر الجزائر واعتقل من قبل النمسا عام 1815، وأنّ الجزائر احتلت من قبل المملكة الفرنسية في 1830 وكان على رأسها ملك فرنسا وقتها شارل العاشر، منوهة أن عائلة نابليون بونابرت لم تكن ضالعة في هذا الاستعمار.