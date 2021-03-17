مذيعة بالتليفزيون الإيراني: نجاد  يستعين بالمنجمين ويسخر الجن لاغتيال خامنئي

في واقعة غريبة ادّعت مذيعة إيرانية في التلفزيون الرسمي أن الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، خطط لاغتيال مرشد النظام علي خامنئي مستخدما الجن في عملية الاغتيال، بحسب زعمها.

وقالت المذيعة آمنة سادات ذبيح بور، في منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” : ” إن نجاد سعى للعودة إلى السلطة عبر الاستعانة بسحرة ومنجمين وذلك لكي يقوموا بشيء ينتهي بوفاة المرشد في أسرع وقت”.

وأضافت أن نجاد نسق مع مستشاره المقرب، أسفنديار رحيم مشايي، لكي يتمكن السحرة من الاستعانة بالجن لأجل هذا الغرض.

وتابعت في حديثها: نجاد متعطش للسلطة إلى حد أن تحول من خادم الشعب إلى خائن للأمة.

وتوعدت المذيعة الإيرانية أحمدي نجاد بأنها ستقوم بالكشف عن وثائق تدينه في وقت قريب..

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تداولت أن نجاد دخل في خلاف غير مباشر مع المرشد علي خامنئي، حيث تعرض عدد من المستشارين المقربين من نجاد للاعتقال والسجن في قضايا فساد.

يذكر أن المذيعة الإيرانية ذبيح بور، كانت قد عملت لسبع سنوات في تغطية أخبار الحكومة الإيرانية.