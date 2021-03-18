تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند 67.47 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 18 مارس 2021، تراجعا مع استمرار جائحة “كورونا” وعدم اليقين على التوقعات بشأن الطلب وارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 67.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل 0.7% عند 64.15 دولار للبرميل.

وقال “كابيتال إيكونومكس” في مذكرة للعملاء إنه يتوقع تراجع المخزونات قريبًا مع ارتفاع نشاط المصافي على نحو أكبر واستقرار مستويات الإنتاج من الخام، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.