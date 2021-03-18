هل يؤثر لقاح كورونا على ممارسة الرياضة؟ الصحة تجيب

قالت وزارة الصحة، أن ممارسة الرياضة وباقي أنشطة الحياة بشكل طبيعي، لا يتعارض مع من تلقى لقاح كورونا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يمكنك ممارسة الرياضة، والحياة بشكل طبيعي بعد تلقي اللقاح، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة».

وقال المواطن في استفساره: هل من الممكن ممارسة الرياضة لمن أخذ الجرعة الأولى من اللقاح؟

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنه يمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، أما باقي أنواع الحساسية الشديدة فهي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة، كما يمنع من أخذ اللقاح كل من: الحوامل، والأطفال.