بالصور: قرود وكلاب ضالة تهاجم “حي وقادا ” وبلدية العقيق ترد: العقورة فقط والقرود ليست اختصاصنا

اصبح مخطط وقادا بمحافظة العقيق مرتعاً وملاذاً آمنًا لمجاميع القرود والكلاب الضالة التي أصبحت تهاجم بيوت ساكني الحي بشكل يومي وأصبحت تشكل تهديداً خطيرا على سلامة حياة أسرهم وأبنائهم .

صحيفة ” الوئام ” تجولت في الحي المذكور واستمعت لبعض آراء المواطنين والذين عبروا عن استيائهم الشديد مما يحدث وقال المواطن :عبدالله الغامدي والذي يسكن الحي ، القرود أصبحت تزور بيوتنا بشكل يومي وأصبحت مصدر قلق لنا ولأسرنا إذ أنها تتسلق أسوار المنازل وتهجم على البيوت حتى وان كانت مأهولة وتعبث بالمزارع والأشجار ولا تسلم منها المواشي والحلال إن وجدت .

وأضاف أنه قام بإضافة أسلاك شائكة فوق سور منزله بإرتفاع فوق الأربعة متر ولكنها لم توقف خطرها اذ لازالت تتسلقه بكل سهولة .

وعبر الغامدي عن خوفه على أبنائه الصغار وأسرته وخاصةً إذا كان خارج المنزل .

وفيما يخص الكلاب الضالة : قال ” الغامدي” هذه معضلة أخرى أشد خطورة فالكلاب تنتشر بالحي بشكل ملفت ونحمَّل البلدية مسؤولة ذلك حيث أنها عندما قامت بنقل المرمى سابقاً والذي كان قريب من الحي لم تأخذ بالحسبان إبعاد الكلاب والقرود التي كانت تتغذى على المخلفات بالمرمى ، حيث لم تتخذ أي إجراء حيالها وعند نفل المرمى انتشرت هذه المجاميع بشكل ملفت بالحي .

كما قال مواطن آخر : أن ظاهرة هجوم القرود على البيوت بالحي وانتشار الكلاب الضالة أصبحت تشكل ظاهرة يلحظها كل من يزور الحي وانتقد عدم تحرك البلدية لإبعادها عن الحي خاصةً بعد أن سمعنا ورأينا افتراس كلاب ضالة لبنت في الرياض خلال الأيام الماضية وكذلك هجومها على طفل بمحافظة الأفلاج .

صحيفة الوئام بدورها طرحت مخاوف أهالي الحي على رئيس بلدية العقيق الأستاذ علي المحيا والذي رد بقوله :

الكلاب الضالة العقورة إذا ثبت ضررها يتم معالجة وضعها وأبعادها عن طريق المصايد والامساك بها وأبعادها.

وأضاف المحيا : بأنه فيما يخص القرود فإنه خارج أختصاص البلدية.