عاجل… بعد إتهامات #بايدن.. #روسيا تسحب سفيرها من #أمريكا

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس أن السفير أناتولي أنطونوف، سيتوجه إلى موسكو بعد غد السبت بعد أن استدعته حكومته للتشاور.

وأكدت البعثة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيتوجه إلى موسكو في 20 مارس لإجراء مشاورات”.

مشيرة إلى أنه من المقرر خلال اجتماعاته بوزارة الخارجية الروسية والإدارات الأخرى مناقشة سبل تقويم العلاقات الروسية الأمريكية التي تعاني من أزمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عن استدعاء السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، إلى موسكو للتشاور وتحليل مستقبل العلاقات الروسية-الأمريكية، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بالحيلولة دون تدهور العلاقات مع واشنطن.

واتهمت واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي بأنه “قاتل”، مؤكدًا أنه سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.