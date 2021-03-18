طوكيو 2020: التصريحات المسيئة ضد #النساء تطيح بعضو جديد!

قال رئيس لجنة الإبداع بأولمبياد طوكيو هيروشي ساساكي، إنه استقال من منصبه بسبب تصريحات مسيئة تجاه فنانة يابانية شهيرة.

وأشار ساساكي، الذي كان رئيس لجنة الإبداع لحفلي الافتتاح والختام في أولمبياد طوكيو، إلى أنه أدلى بتصريحات مسيئة تجاه نعومي واتانابي في اجتماع.

وأضاف ساساكي في بيان عبر اللجنة المنظمة اليوم الخميس: كانت هناك ملاحظات غير مناسبة مني، أتقدم بالاعتذار لها ولكل من شعر بضيق مما قلته.

وأوضح ساساكي أنه أبلغ رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو، أنه سيتقدم باستقالته.

وقالت هاشيموتو إنها صعقت وفوجئت بتصريحاته وقبلت استقالته.

وأبلغت هاشيموتو مؤتمراً صحافياً مشيرة إلى مكالمتها مع ساساكي: كان يجب عدم حدوث ذلك، هذا ما تحدثت إليه عنه.

وأوضح ناوكي أوكادا المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن تصريحات ساساكي كانت “غير مناسبة تماماً”.

وفي الشهر الماضي تقدم يوشيرو موري باستقالته من رئاسة اللجنة المنظمة بسبب تصريحات مسيئة تجاه السيدات أدت إلى حالة من الغضب.

وتولت هاشيموتو رئاسة اللجنة بدلاً منه وتعهدت بجعل المساواة بين الجنسين في قمة أولويات البطولة.

وكان ساساكي تولى رئاسة لجنة الإبداع في ديسمبر إذ تسعى اللجنة المنظمة لتعديل خطط حفلتي الافتتاح والختام بعد تأجيل الألعاب لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقبل 4 أشهر من انطلاق البطولة تعهدت هاشيموتو بإيجاد بديل ساساكي بحيث لا تتأثر الاستعدادات للحفلين.

وتقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.