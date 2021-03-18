لا يشكل خطرًا وليس في مسار اصطدام: كويكب كبير سيقترب من الأرض… الأحد المقبل  

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الكرة الأرضية ستشهد يوم الأحد 21 مارس 2021 اقتراب الكويكب الكبير 2001 FO32 ولكنه لا يشكل خطرًا وليس في مسار اصطدام بكوكبنا سواء الآن أو لقرون مقبلة ولكنها فرصة في غاية الأهمية لمعرفة حجمه وسطوعه بشكل أفضل والحصول على فكرة أفضل عن تكوين هذه الصخرة الفضائية.

الكويكب 2001 FO32 يبلغ قطره حوالي واحد كيلومتر ( حسب التقديرات) وهو ينتمي إلى كويكبات أبولو وهي مجموعة من الصخور الفضائية تتقاطع مداراتها مع مدار للأرض وهي المجموعة الأكثر عددًا من الأجسام القريبة من الأرض مع أكثر من 10,000 كويكب مسجل.

بالرغم من أن الكويكب 2001 FO32 صغير جدًا مقارنة بالكويكبات الكبيرة مثل فيستا الذي يبلغ قطره 525 كيلومترًا ، إلا أنه لا يزال أكبر من 97٪ من جميع الكويكبات المعروفة.

إضافة فهو أيضًا أحد أسرع الكويكبات التي ستمر قرب كوكبنا على الإطلاق – فهو يتحرك بسرعة حوالي 34.4 كيلومترًا في الثانية ، ما يعني بانه 100 مرة أسرع من سرعة الصوت.

بشكل عام هذا الكويكب أصغر بكثير من ذلك الذي قضى على الديناصورات، ولكن لو كان في مسار اصطدام يمكن أن يتسبب في كرة نارية هائلة وموجة صدمة فوق منطقة يبلغ عرضها مئات الكيلومترات مع تساقط الحطام على مساحة شاسعة، وسوف ينثر الغبار الذي سيؤثر على الغلاف الجوي والطقس والمناخ لسنوات ، وإذا هبط في البحر لكان تسبب في حدوث تسونامي هائل ولكن لا يوجد خطر من هذا الكويكب.

الكويكب 2001 FO32 تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 ويستغرق 2.2 سنوات ليدور حول الشمس ، وسيكون اقترابه هذا العام هو الأقرب على مدار الـ 200 عام القادمة – حيث سيصل لمسافة 1,944,772.3 كيلومتر عند الساعة 10:03 مساء بتوقيت السعودية (16:03 بتوقيت غرينتش) ، وسيكون لمعانه إلى (+11.7) ما يعني بأنه سيكون خافتًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ، ولكن يمكن بسهولة رصده من خلال تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر، ونظرًا لأن الكويكب يتحرك بسرعة استثنائية ، يمكن اكتشاف حركته عبر السماء في الوقت الفعلي.

تم تصنيف الكويكب 2001 FO32 على أنه “خطر محتمل” لانه حجمة كبير نسبيًا ، وله مسافة تقاطع مدارية قريبة مع الأرض أقل من 7,479,893 كيلومتر ، وهذا التصنيف يعني أن الكويكب يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة في حالة الاصطدام. ومع ذلك ، فإن الكويكب – 2001 FO32 لن يشكل أي تهديد فقد تم حساب مساره جيدًا ، ومعروف بالضبط المسافة التي سيقطعها من الأرض.

لمعرفة الموقع الصحيح للكويكب في سماء الليل، يمكن الاستفادة بأحد التطبيقات المجانية مثل (ستيللاريوم) واستخدمه لتوجيه التلسكوب الإلكتروني بشكل صحيح واغتنام الفرصة في مراقبة أكبر وأسرع كويكب معروف في عام 2021.