عاجل… حقوق الإنسان تحذر من رسائل نصية للاحتيال المالي

قالت هيئة حقوق الإنسان، إن ‏من أنواع الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك ‎السعودية الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز عينية أو نقدية.

وشددت أنه ‏يجب التأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني وأن تكون آمنة معلوماتياً.

وأوضحت أنه ‏من حقوق عملاء المصارف ‎السعودية استناداً إلى المبادئ التي طورتها مجموعة العشرين، الإفصاح والشفافية عبر تحديث معلومات الخدمات والمنتجات، بحيث تكون واضحة ومُختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضللة، واتاحة الوصول إليها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة.