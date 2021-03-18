ثلاث ملفات تتصدر مباحثات إثيوبية سعودية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقى مكونن، حرص بلاده على مواصلة المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة بوساطة أفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مكونن وسفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا، سامي جميل، في أديس أبابا، اليوم الخميس، وفق بيان للخارجية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي: “نحرص كل الحرص على ضرورة مواصلة مفاوضات سد النهضة والوصول إلى اتفاق مربح لكل الأطراف”.

وأضاف أن بلاده “ملتزمة ومستعدة لاستئناف المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي الذي تترأس دورته الحالية جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وأعرب مكونن عن تطلع بلاده إلى “زيادة تعزيز العلاقات التاريخية القائمة مع المملكة العربية السعودية”.

كما أطلع المسؤول الإثيوبي، السفير السعودي على الوضع بإقليم تجراي، وقال إن “الجهود الحكومية جارية لإيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية بمختلف مناطق الإقليم، فضلا عن جهود الترميم وإعادة التأهيل والتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.

وحول النزاع الحدودي مع السودان، قال مكونن إن أديس أبابا “مستعدة لحل المشكلة الحدودية مع السودان من خلال الحوار فور انسحاب القوات السودانية من الأراضي التي دخلتها قبل الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي”.