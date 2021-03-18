هدف يقدم دعم جديد من برنامج نقل المرأة العاملة

قدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم جديد للمرأة العاملة يوفّر لها وسائل النقل عن طريق الاشتراك ببرنامج (وصول).

وأوضح (هدف) عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر5 خطوات لتسجيل المشتركات في برنامج (وصول):

– إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلي بوابة (طاقات).

– التقديم من خلال الضغط علي برنامج «وصول» من قائمة (برامجنا).

– تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل ثم الضغط علي(التسجيل في البرنامج).

– يتم إرسال رابط تفعيل الخدمة إلي نفس عنوان البريد الإلكتروني المسجل في (طاقات).