“أبطال مجهولون”.. 430 مرشحا للتكريم بمستشفيات السعودية و5 دول أخرى

أعلنت مبادرة “الأبطال المجهولين”، الهادفة لتكريم الفرق المساندة لخط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، استقبال 430 ترشيحاً لموظفين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت والأردن.

وقال منظمو المبادرة التطوعية ، في بيان اليوم الخميس، إن المبادرة التي ترعاها الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية وجمعية الإمارات للصحة العامة تهدف لتكريم موظفي المستشفيات من حراس أمن وعمال تنظيف وموظفي الاستقبال والتأمين الصحي وسائقي الإسعاف لدورهم الكبير في التصدي لوباء كورونا، ولجهودهم في دعم الكوادر الطبية والتمريضية ليؤدوا واجبهم الإنساني في علاج المصابين وإنقاذ أرواحهم.

وقال حسين البيشي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية إن “المبادرة تهدف لتسليط الضوء على الصف الثاني من أبطال مواجهة كورونا، لدورهم الكبير في مواجهة الوباء، ولجهدهم الاستثنائي خلال ذروة الوباء خلال العام الماضي وحتى اليوم”.

وذكر أن الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية باعتبارها واحدة من من الجهات الداعمة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة، حرصت على رعاية مبادرة “الأبطال المجهولون” التطوعية، لتكريم وتسليط الضوء على جهود الأبطال الذين يقفون سنداً للكوادر الطبية والتمريضية، والذين يعملون بلا كلل لدعم الخطوط الأمامية خلال هذه المحنة.

وأضاف البيشي أن “القطاع الصحي بالمملكة سجل قصصا بطولية لهؤلاء الموظفين وممارسي إدارة المعلومات الصحية، وترشحوا للمبادرة، وجهودهم وتضحياتهم الكبيرة نفخر بها وهي موضع شكر وتقدير”.

من جانبه، قال الدكتور أيهم رفعت، مؤسس المبادرة والرئيس التنفيذي لشركة “أكيوميد”، منظمة المبادرة، إن “(الأبطال المجهولين) تستهدف كل الموظفين في الصفوف الخلفية بالقطاع الصحي في دول الخليج والدول العربية، مشيراً إلى أن حياة هؤلاء الموظفين مهددة بالخطر منذ ما يزيد عن عام، كونهم يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا على أبواب المستشفيات وفي أقسام الاستقبال والحسابات والتأمين الصحي، وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على جهودهم الاستثنائية وتكريمهم”.

وأضاف: “من المرشحين للمبادرة موظفو تنظيف يتولون تعقيم غرف المستشفيات والعناية المركزة وممرات المستشفيات، وهؤلاء يحاصرهم الفيروس في عملهم، ورغم ذلك يقضون ساعات طويلة في أداء واجبهم المهني، وكثيرون منهم يقضون ساعات إضافية في المستشفيات مع تزايد أعداد المصابين”.

وأكمل الدكتور أيهم:”من بين المرشحين للمبادرة موظفون يتولون تشييد غرف عزل بالمنشآت الصحية والمستشفيات الميدانية، وينفذون عدداً كبيراً من الغرف خلال أيام، وهو أمر يفوق الطاقة البشرية، وكان من الصعب تنفيذه في الأوقات العادية، لذلك كان واجبنا تسليط الضوء على هذه البطولات وتكريم أصحابها”.

وأشار الدكتور أيهم إلى أن المبادرة تلقت الكثير من قصص البطولة في مواجهة الوباء من السعودية والإمارات والكويت والأردن ومصر منذ انطلاقها في شهر كانون ثان/ يناير الماضي، عبر موقع المبادرة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ويجري تسليط الضوء عليها إعلامياً، لتتعرف عليها المجتمعات.

ولفت إلى أن لجنة تحكيم المبادرة تقيم هذه القصص، ليتم تكريمها بجوائز مالية بقيمة 30 ألف دولار في حفل يقام الشهر المقبل.