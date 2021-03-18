برلماني: روسيا تريد اعتذارا من أمريكا بعد وصف بايدن لبوتين بالقاتل

قال نائب بارز في البرلمان الروسي اليوم الخميس إن موسكو تريد اعتذارا من الولايات المتحدة بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قاتل، مضيفا أنها قد ترد على واشنطن ما لم تحصل عليه.

وخلال مقابلة مع قناة إيه.بي.سي أمس الأربعاء قال بايدن ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بوتين قاتل “أعتقد ذلك”.

كما وصف بوتين بأنه ليس لديه قلب، وتعهد بأن يدفع ثمن تدخله في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، الأمر الذي ينفيه الكرملين.

وفي تصعيد غير معتاد بعد مقابلة بايدن قالت روسيا أمس الأربعاء إنها تستدعي سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات عاجلة بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين.

وقال قنسطنطين كوساتشيوف نائب رئيس المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي إن تصريحات بايدن غير مقبولة وستزيد حتما تدهور العلاقات وتقضي على أي أمل في موسكو بشأن تغيير السياسة الأمريكية تحت قيادة الإدارة الجديدة.

وأضاف أن استدعاء موسكو لسفيرها كان الخطوة المنطقية الوحيدة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الظروف.