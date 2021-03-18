الإمارات : 10 وفيات و2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1424 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2101 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 434 ألفا و465 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2628 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 416 ألفا و 105حالات.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 198 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.