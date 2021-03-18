“الذكاء الاصطناعي” تستعد للكشف عن منتج جديد

كشف نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، صالح العثيم، اليوم الخميس، عن توجه الهيئة للإعلان عن أحدث منتجاتها يوم السبت القادم، بتوجيهات من القيادة.

وقال العثيم، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن أحدث منتجات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيكون لها أثر إيجابي في المجتمع ومصدر فخر للوطن، ولم يكشف عنها.

ومن جهتها، قالت “سدايا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إنها تعمل على إعداد سياستي البيانات المفتوحة وحرية المعلومات؛ لرسم مستقبلاً قائماً على البيانات في كل الميادين.