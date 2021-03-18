“الصحة” تؤكد مجددا: جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة

أكدت وزارة الصحة، أن جميع لقاحات كورونا في المملكة آمنة، لافتة إلى أنها لم تتلقى أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا.

وقالت إن أكثر من 2.3 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها في المملكة حتى 16 مارس الجاري، مع المتابعة المستمرة لسلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المملكة.

وأوضحت أنه تتم متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا ومتابعة سلامة اللقاحات المصنعة من خلال الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية الذي يضم أكثر من 30 جهة رقابية بمشاركة منظمة الصحة العالمية التي تجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وتابعت: “حال توفر أي مستجدات بشأن اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لهيئة الغذاء والدواء”.