بعد وصفه بـ”القاتل”.. بوتين يرد على بايدن: أتمنى له الصحة

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن له بالقاتل قائلا:” أتمنى له الصحة.. الناس ترى في غيرها ما هي عليه”، بحسب العربية.

وأعلن الكرملين أن موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقا من حقيقة أن بايدن لا يرغب في تحسين العلاقات، واعتبر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين “سيئة للغاية” و”لاسابق لها”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد توعد نظيره الروسى فلاديمير بوتين بدفع ما سماه “الثمن”، نتيجة تدخل الأخير فى الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن في لقاء لشبكة ABC الأمريكية:” بوتين “سيدفع ثمن” تدخله في الانتخابات الأمريكية، مضيفا: أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل.