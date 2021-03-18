جودي: ارتفاع صادرات الخام السعودية.. وزيادة الإنتاج إلى 9.103 مليون برميل يوميا

أعلنت مبادرة البيانات المشتركة “جودي” أن صادرات السعودية من المنتجات البترولية تراجعت 0.043 مليون ب/ي إلى 1.17 مليون ب/ي في يناير.

وأضافت المبادرة، في بيانها، أن “الطلب السعودي على المنتجات البترولية انخفض 0.194 مليون ب/ي إلى 1.815 مليون ب/ي في يناير”.

واستطردت موضحة أن هناك “ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.582 مليون ب/ي في يناير”.

موضحة أنها سجلت ارتفاع صادرات الخام السعودية 0.087 مليون ب/ي على أساس شهري إلى 6.582 مليون ب/ي في يناير

وكشفت أنها رصدت “ارتفاع إنتاج السعودية من الخام 0.123 مليون ب/ي على أساس شهري إلى 9.103 مليون ب/ي في يناير”.

كما رصدت “تراجع مخزونات الخام السعودية 2.809 مليون برميل إلى 137.207 مليون برميل في يناير”.

وأوضحت في ختام البيان أن إجمالي صادرات النفط السعودية (النفط الخام وإجمالي المنتجات البترولية) بلغ 7.75 مليون ب/ي في يناير.