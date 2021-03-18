مديرة عام الاشراف بوزارة التعليم تحضر درس تطبيقي في مجمع السريج بالطائف

نفذت المعلمة حصة العتيبي من مجمع السريج بالطائف درس تطبيقي بعنوان : مكون الفهم القرائي-النبوغ للصف الثاني المتوسط، برعاية المدير العام طلال اللهيبي وحضور مدير عام الاشراف التربوي بالوزارة نهاية الخنين ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي.

ومديرة الإشراف التربوي هند الزرقي وقائدة المجمع أمل الطويرقي وعدد من مشرفي ومشرفات العموم بالوزارة ورؤساء قسم اللغة العربية بإدارات التعليم بالمملكًة وأكثر من 400 مستفيد ومستفيدة.

ويهدف الدرس إلى إكساب المستفيدين مهارات التعامل مع الفهم القرائي واستراتيجياته والتعامل مع مستوياته وأساليب تقويمه وتطبيق استراتيجية التصور الذهني، وبناء أدوات تقويم لقياس الفهم القرائي.

من جانبه أكد مدير تعليم الطائف في كلمته على أهمية مثل هذه الدروس الافتراضية، والتي تؤكد نجاح التعليم عن بعد.

مشيرًا إلى حرص الميدان على تبادل الخبرات المميزة، والدعم المستمر للتعليم من قيادتنا الرشيدة يحفظها الله.

ومنوها إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي في مصاف الدول التي تمكنت من توفير تعليم افتراضي تفاعلي عبر استخدام التقنيات ومنصة مدرستي مراعية التنوع، وملبية للفروق الفردية، للوصول إلى مجتمع مدرسي يحاكي الواقع ،ويمنح فرص تعليمية في بيئة آمنه .

وقدم اللهيبي شكره وتقديره لمدير عام الإشراف بالوزارة على الدعم والتحفيز لمثل هذه البرامج النوعية، مثمنًا للشؤون التعليمية بنات ممثلة في إدارة الإشراف التربوي جهودهم في الدعم والمتابعة لهذا البرنامج.

ومشيدًا بالمعلمة حصة العتيبي منفذة الدرس على تميزها و لقائدة المجمع أمل الطويرقي على توفير بيئة تعليمية جاذبة استطاعت المعلم أن تبدع من خلالها

و استثمرت المعلمة العتيبي خلال الدرس التقنيات الحديثة عبر تطبيق الروابط التفاعلية، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، كما حرصت على توظيف مهارات التفكير، و إكساب المتعلمات خبرات تفاعلية معززة للفهم القرائي.

ثم بدأت المداولات الإشرافية، حيث شكرت مشرفة عموم اللغة العربية نايفة العسيري القائمين على هذا العمل المميز على مستوى المملكة وبالاخص المعلمة العتيبي وقائدة المجمع أمل الطويرقي موضحة أن مثل هذه الدروس تأتي ضمن سلسلة لتعزيز الفهم القرائي.

وتحقيق التكامل بين المواد المختلفة، والتي هي مطلب أساسي في تدريس مقررات اللغة العربية، ومثمنة الجهد الذي بذل في الدرس وشملت المداولة مداخلات الحضور

من جانبه قدمت مديرة مكتب التعليم بجنوب الطائف هيا الثبيتي شكرها وتقديرها لقائدة المجمع أمل الطريرقي وللمعلم حصة العتيبي على جهودهما هذا الدرس النموذجي .

من جانبه عبرت قائدة المجمع أمل الطويرقي بفخرها واعتزاها بالمعلمة نظير جهودها المبذولة في الدرس مقدمة شكرها لكافة الحضور والمتفاعلات مع الدرس.

كما قدمت شكرها لمديرة عام الاشراف بالوزارة ومشرفات عموم الوزارة على حضورها الدرس التطبيقي.

كما قدمت شكرها للمدير العام للتعليم على دعمه اللامحدود للعملية التعليمية والشكر موصول لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات ولمديرة الاشراف التربوي ولرئيسة قسم اللغة العربية ومشرفاتها ولمديرة مكتب التعليم بالجنوب للبنات في تعليم الطائف لحضورهن الدرس التطبيقي وتقديم الدعم والتحفيز للمعلمة.