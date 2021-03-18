طالبتان من الطائف يحققان الدرجة ١٠٠ في اختبار القدرات العامة

كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات بتعليم الطائف مها الزايدي في مكتبها اليوم الطالبات الحاصلات على درجة 100 و 99 في اختبار القدرات العامة، بحضور مديرة إدارة إرشاد الطالبات أمل الخالدي، وعدد من المشرفات، وأمهات الطالبات المكرمات.

وكانت الطالبتان شوق الزهراني من الثانوية الثالثة،وحبيبة محمد من ثانوية مدارس الأنجال الأهلية قد حققتا درجة 100 في اختبار القدرات، فيما حققت الطالبتان ريماس الازوري من ثانوية لية، ووهج اللحياني من ثانوية قاعدة الملك فهد الجوية الدرجة 99.

وهنأت الزايدي الطالبات وأسرهن بهذه المناسبة، مقدمة الهدايا التقديرية، والشكر والتقدير على ماقدمنه من اجتهاد لتحقيق المستوى العالي في نتائج الاختبار، ثم تبادلت الحديث معهن حول الدراسة في المرحلة الثانوية، وماحققنه من تفوق في اختبار القدرات العامة.

واستمعت إلى تطلعاتهن حول التخصصات الجامعية، متمنية لهن مزيدًا من التفوق والتميز، وتحقيق مامن شأنه النهوض بالوطن ومستقبل الأجيال القادمة.