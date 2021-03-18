انطلاق فعالية “نور الرياض” بمشاركة دولية واسعة

انطلقت قبل قليل، فعالية “نور الرياض” بمشاركة دولية واسعة.

تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين الجمعة.

تمثل هذه الاحتفالية التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل 2021 م، أولى مبادرات برنامج “الرياض آرت” أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019م بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.