المبعوث الأميركي الخاص بإيران: الاتفاق النووي هش

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، أن الهجمات الأخيرة التي شنها وكلاء إيران على القوات الأميركية في العراق تجعل من الصعب على إدارة بايدن حشد الدعم المحلي لمبادرتها الدبلوماسية الجديدة لحل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مالي في تصريحات لموقع “صوت أميركا”: “ليس من المفيد حقًا للمناخ في الولايات المتحدة أن يقوم حلفاء إيران بإطلاق النار على الأميركيين في العراق أو في أي مكان آخر، وسترد الولايات المتحدة كما فعلت وستواصل الرد”.

وأضاف: الاتفاق النووي هش ويمكن تقويته بملاحق إضافية.