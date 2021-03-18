براتب يصل لـ 6500 ريال.. المعهد التقني للألبان والاغذية يفتح باب التسجيل في شركة الصافي

يعلن المعهد التقني للألبان والأغذية عن فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثالث لعام2020 – 2021 التي تؤهل شباب الوطن للعمل بشركة الصافي في تخصصّات قطاع صناعة الغذاء: صيانة معدات إنتاج – إنتاج حيواني، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:

وأكد المعهد أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول، والحصول على كامل مزايا الموظف سواء بالتسجيل في التأمينات الاجتماعية، أو الطبية، مشيراً إلى أن من أهم المميزات، هي حصول المتدرب على شهادات دبلوم في تقنيات الألبان والأغذية، وراتب شهري بعد التخرج 6562ريال ، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب، إضافة إلى التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي الشامل، وتوفير سكن ومواصلات للمتدربين، إلى جانب تطوير اللغة الانجليزية.

واشترط المعهد في المتقدم: أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون عمره بين 18 و 25 سنة، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.