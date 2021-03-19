عصابات المخدرات تقتل 13 ضابطاً في الشرطة المكسيكية

قتل ما لا يقل عن 13 ضابط شرطة في كمين استهدف رتلاً للشرطة وسط المكسيك، يشتبه المسؤولون في أنها من عمل إحدى عصابات المخدرات القوية.

وقال متحدثون باسم مكتب المدعي العام والشرطة في بيان إن الرتل تعرض لكمين يوم الخميس، في منطقة كواتيبيك هاريناس بوسط المكسيك.

وكان الضباط مشاركين في محاربة جماعات الجريمة المنظمة الناشطة في المنطقة الواقعة على بعد 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مكسيكو سيتي.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتشهد المكسيك عنفًا غير مسبوق منذ اندلاع ما يسمى بحرب المخدرات في أواخر 2006.

ويجري حالياً تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل كل يوم في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة.

كما يعتقد أيضاً أن أكثر من 82 الف شخص قد اختفوا.