جدة تسجل رقماً جديدا بأطول مضمار سباق في الشارع

يعد مضمار سباق جدة، الذي سيستضيف سباق جائزة كبرى لسيارات الفئة الأولى (فورمولا1) الافتتاحي هذا العام، أطول حلقة شارع للسباق والثانية بعد حلبة “دي سبا فرانكورشومب” في بلجيكا.

ويبلغ طول حلبة سباق جدة، والتي صممها المهندس الألماني المرموق هيرمان تيلكه، 6.175 متراً وتعد ثاني أطول حلبة تستضيف سباقات الفورمولا1 بعد حلبة “دي سبا فرانكورشومب” البالغ طولها 7.004 متراً.

وبهذه الخصائص ونظراً لطول الحلبة، سيتمكن المتسابقون من بلوغ سرعة متوسطها 250 كلم/ساعة في الدورة الواحدة وبشكل عام أكثر من 320 كلم/ساعة.

وتقع الحلبة على كورنيش جدة الذي يقع على بعد 12 كلم من وسط المدينة.