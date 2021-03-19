إيقاف بطل عالمي لـ”عامين” بسبب المنشطات

تقرر إيقاف بطل رمي المطرقة الأولمبي الطاجيكي ديلشود نازاروف لمدة عامين، بسبب إدانته بتناول مواد محظورة، حسبما أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى يوم امس الخميس.

وثبت تناول نازاروف للمنشطات، بعدما جاء اختبار العينة التي أخذت منه خلال مشاركته ببطولة العالم بمدينة دايجو الكورية الجنوبية عام 2011 وأعيد اختبارها عام 2019، إيجابي.

وتم استبعاد نتائج نازاروف من جميع الفعاليات التي شارك فيها ببطولات العالم منذ عام 2011 حتى أغسطس 2013، مما يعني تجريده من الذهبية التي حصل عليها ببطولة آسيا قبل ثمانية أعوام.

ويمتد الحظر المفروض على نازاروف من سبتمبر 2019، عندما بدأ إيقافه بعد إعادة الاختبارات ، حتى سبتمبر 2021.

كان نازاروف توج بأول ذهبية أولمبية في تاريخ طاجيكستان خلال أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، كما نال فضية بطولة العالم عام 2015.