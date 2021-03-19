شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة في برنامج ضيوف الرحمن

أعلن برنامج ضيوف الرحمن عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس في للعمل في مدينة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

مهندس بيانات أول Senior Data Engineer: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، علم البيانات، علوم الحاسب وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البيانات.

محلل أول التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning Senior Analyst: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء وخبرة لا تقل عن سنتين تحليل الأعمال أو الاستشارات الإدارية.

مدير إدارة المخاطر Risk Management Manager: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إدارة المخاطر.

محلل أول المشاريع الخاصة Special Projects Senior Analyst: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء وخبرة لا تقل عن سنتين تحليل الأعمال أو الاستشارات الإدارية.

مدير إدارة الأداء Performance Management Manager: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في أداء الأعمال أو مجال مشابه.

مساعد مدير التخطيط الاستراتيجي Strategic Planning Assistant Manager: بكالوريوس إدارة أعمال، هندسة، علم المعلومات، الاقتصاد، الاحصاء وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المخاطر أو إدارة الأداء.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته وتوفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي ومهارات في التواصل.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.darp.gov.sa