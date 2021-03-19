رسمياً: #السعودية تخطط لرفع معدل تدوير النفايات لـ 81% بحلول 2035

تخطط المملكة العربية السعودية لرفع معدل تدوير النفايات لـ 81 في المائة بحلول العام 2035.

ويعد تدوير النفايات من المجالات الاقتصادية التي لازالت تفتقد للكثير من الاستثمارات في السعودية، لذا تم وضع أهداف طموحة لإعادة التدوير ورفع المعدل الحالي للنفايات الصلبة البلدية المعاد تدويرها من 1٪ إلى 81٪ بحلول عام 2035.

وكان صندوق الاستثمارات العامة ممثلا بالشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك” قد نظم فعالية بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير.

ويبلغ حجم النفايات في المملكة 45 مليون طن نصفها من مشاريع الهدم والبناء، وبحلول عام 2035 ، تهدف المملكة إلى التحويل عن مرادم نفايات ليكون التدوير 100٪ من النفايات البلدية الصلبة، و 60٪ من مخلفات البناء والهدم و85٪ من النفايات الصناعية الخطرة.

ويبقى جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع التدوير مسألة أساسية ليشارك القطاع الخاص بشكل أكبر في التدوير بما يخدم المستثمرين والبيئة في المملكة.