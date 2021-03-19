فرص_وظيفية شاغرة للجنسين في هيئة الطيران المدني

أعلنت #الهيئة_العامة_للطيران_المدني عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي عمليات التدريب: بكالوريوس إحصاء، إدارة أعمال، موارد بشرية، هندسة صناعية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

أخصائي تخطيط القوى العامة والتنظيم: بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة صناعية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

كبير أخصائيي تخطيط وتطوير الموارد البشرية: بكالوريوس موارد بشرية، إدارة أعمال، هندسة صناعية وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية مع ضرورة وجود مهارات في ستخدام الحاسوب والتعامل مع تطبيقاته وإتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.gaca.gov.sa