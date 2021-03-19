أردوغان_باع_الإخوان.. هاشتاق يتصدر بعد وقف برامج الجماعة الإرهابية

تفاعل مستخدمو موقع تويتر مع الأنباء التي تحدثت عن صدور تعليمات تركية بوقف برامج قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التي تبث من اسطنبول، وإلزامها بعدم انتقاد مصر، تمهيداً للتقارب وتحسين العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين القاهرة وأنقرة.

وأطلق المغردون هشتاقات “#أردوغان_باع_الإخوان” و”#السيسي_المنتصر” وذلك للتفاعل مع قرار النظام التركي بإنهاء سيل الاتهامات الزائفة وحملات التحريض المستمرة ضد مصر.

وغرد الإعلامي الإخواني في قناة الشرق سامي كمال الدين عبر موقع تويتر عن القرارات الجديدة، وقال إن السلطات التركية أبلغت العاملين في القنوات المذكورة بالتعليمات وحذّرت المخالفين.

وغرّد الحساب الرسمي لقناة الشرق على موقع تويتر بتدوينة مؤكداً وقف البرنامج الرئيسي للقناة والذي كان سيبث مساء الخميس دون ذكر الأسباب.

كما أكدت غادة نجيب زوجة الفنان هشام عبد الله الهارب لتركيا والتي أسقطت السلطات المصرية الجنسية عنها مؤخراً، أن السلطات طلبت من القنوات الفضائية وقف البرامج السياسية على خلفية المصالحة مع مصر.

أردوغان باع الإخوان

وقال حساب باسم منذر آل شيخ مبارك “لا يهم فهي خطوة متوقعة ولكنها تدل على وضاعة وذل كل عربي ذهب إلى تركيا ليهاجم أمته، ولكن المهم هل عرف من غرر به الإخوان وسوقوا له مقدار خستهم”. وهل آن للعقول أن تعمل؟؟