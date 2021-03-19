قصف متبادل بين القوات السورية والفصائل شمال حماة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة، استهدافات متبادلة، بالرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية، بين قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل من جانب آخر، على محوري العنكاوي وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة.

وسقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات #الجيش_السوري على أماكن في فليفل وبينين وسفوهن وأطراف البارة وكنصفرة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري إلى تجدد القصف البري ضمن منطقة ” بوتين – أردوغان” (منطقة خفض التصعيد) حيث قصفت قوات الجيش السوري بالقذائف الصاروخية والمدفعية أماكن في البارة وكنصفرة وأطراف سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة.