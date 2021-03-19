صحيفة تركية مؤيدة للحكومة تنتقد رفع البنك المركزي للفائدة

انتقدت صحيفة “يني شفق” التركية الموالية للحكومة رفع البنك المركزي التركي لسعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الصفحة الأولى، قائلة إن مثل هذه الزيادة لا يمكن تفسيرها من خلال المنطق الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إن البنك المركزي “رفض الإصغاء لصوت 83 مليون شخص”.

وتساءلت الصحيفة “باسم من وبأي غرض” رفع البنك أسعار الفائدة؟ إنها خطوة من شأنها أن “تكبح النمو”.

وأضافت الصحيفة أن فوائد رفع الأسعار تعود على “أصحاب أموال المضاربة الذين يقيم معظمهم في لندن”.

ونقلت صحيفة “يني شفق” عن رئيس مجلس إدارة شركة “زورلو هولدينج” أحمد نظيف زورلو قوله إنه من المستحيل القيام باستثمار في ظل معدل الفائدة هذا.