5 دقائق كافية لتلقي لقاح كورونا في “الحرس الوطني” (فيديو)

يقضي كل زائر من منسوبي الحرس الوطني لمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالرياض أقل من 5 دقائق لتلقي اللقاح ومغادرة الموقع.

وكشف مقطع فيديو، نشرته الوزار عبر تويتر، أن الإجراءات تتسم بانسيابية عالية منذ دخول الشخص منطقة الاستقبال والفرز مروراً بنقطة اللقاح وأخيراً موقع إدخال البيانات والحصول على إثبات التحصين.

وكان وزير الحرس الوطني الأمير ‫عبدالله بن بندر‬ قد وجه بتدشين مركز لقاحات “كوفيد – 19” بالشؤون الصحية التابعة للوزارة ليتم من خلاله استقبال منسوبي ⁧‫وزارة الحرس الوطني‬⁩.

وتضمن توجيه الأمير عبدالله بن بندر، بأن يكون المركز بطاقة استيعابية 2500 شخص لليوم الواحد، وهي كمرحلة أولى بمدينة الرياض.