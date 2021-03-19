الدكتور التميمي: هدفنا رعاية المرضى المنومين في المستشفيات والمنازل

يواصل تجمع الرياض الصحي الأول جهوده ومتابعته المستمرة على كافة الأصعدة للتصدي لجائحة (كورونا) منذ بداية ظهورها وحتى الآن من خلال عدد من المبادرات النوعية في منشآت التجمع والتي كان لها الأثر الملموس والإسهام في توفير الرعاية الطبية للمصابين بـ(كورونا)؛ حيث كان هناك تنسيق واهتمام بين كافة منشآت التجمع للتعامل مع الفيروس.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح التميمي، أن التجمع أخذ على عاتقه أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه من خلال وضع خطة شاملة داخل منشآت التجمع الأول، وتهدف لتقديم الرعاية الصحية، والخدمات الطبية للمرضى والمراجعين وفي الميدان، بالتعاون مع أبطال التطوع الصحي لرفع مستوى التوعية للوقاية من فيروس كورونا.

وأبان “التميمي” أن جميع المستشفيات في جنوب وغرب العاصمة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك بجهود أبطال التجمع الأول، ودعم ومتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وكذلك نائب وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل.

وقال د. الرئيس التنفيذي للتجمع ” أن جهود أبطال التجمع الأول هدفها الرعاية الصحية للمرضى المنومين في المستشفيات، بالإضافة إلى المرضى في منازلهم من خلال الزيارات وأيضًا العيادات الافتراضية وهذا كان بخطة شاملة اشرف عليها أبناء وبنات هذا الوطن الغالي ” .

و ذكر د. التميمي أن مراكز تلقي لقاحات كورونا بجنوب وغرب العاصمة تستقبل المسجلين عبر تطبيق (صحتي)، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل، والمسارعة في أخذ اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، وحماية لهم – بإذن الله – من الإصابة بفيروس (كورونا)، مجددًا التذكير بأن جميع اللقاحات مجانية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وأختتم د. التميمي حديثه قائلًا ” الرعاية المنزلية في تجمع الرياض الصحي الأول تقدم خدمة تطعيم المرضى المُسجّلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا (كوفيد – 19) والتطعيم لا يقتصر على مرضى الرعاية الصحية المنزلية من البالغين، بل يستهدف أيضًا الأشخاص البالغين الذين يشتركون في الإقامة مع هؤلاء المرضى بشرط توفر كافة الاشتراطات لحصولهم على اللقاح، وذلك حماية لأنفسهم ومن حولهم ” .