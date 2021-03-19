مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب قرابة 3 ملايين قرص إمفيتامين بالتعاون مع الكويت

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، وبالتعاون المشترك مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، تم إحباط محاولة تهريب (2,971,600) قرص إمفيتامين، مخبأة داخل شحنة حجر ورخام، حيث تم ضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والقبض على المتورطين فيها، وهما مواطنان.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.