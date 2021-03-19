تونس: السجن لـ10 متهمين بينهم 5 نساء كونوا خلية بايعت تنظيم داعش

قضت محكمة تونسية، الخميس، بالسجن لـ10 متهمين، بينهم 5 نساء، لتكوينهم خلية إرهابية للقتال في سوريا وليبيا.

وقالت صحيفة المرصد الليبية إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية التونسية قضت أمس الخميس بالسجن مدة 48 عامًا مع النفاذ العاجل في حق 10 متهمين منهم 5 نساء.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك من أجل تكوينهم خلية بايعت تنظيم “داعش”، وتحريض الشبان والفتيات على السفر إلى بؤر التوتر والإرهاب في سوريا وليبيا، وتمكينهم من ذلك بتهريبهم إلى ليبيا ومن ثمّ إلى سوريا.

في السياق؛ أفاد راديو “موزاييك” التونسي أنه جاء بلائحة الاتهام أن الخلية تم تفكيكها سنة 2017 بإحدى ولايات الشمال، وحجز جوازات سفر وحواسيب وأموال كانت بحوزة عدد من عناصرها .