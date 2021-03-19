أردوغان يتوسل.. الرئيس التركي يدعو لعقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إلى عقد مؤتمر دولي حول شرقي المتوسط، وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين. بحسب “الأناضول”

ونقلت الوكالة عن أردوغان دعوته أيضا لـ”عدم السماح لليونان وقبرص باستغلال قمة الاتحاد الأوروبي، والمقرر لها الأسبوع المقبل”.

وأكد أردوغان لمسؤولي الاتحاد الأوروبي “دعم تركيا للاستقرار والتعاون في شرق المتوسط وبحر إيجه رغم انتهاكات واستفزازات الجانبين اليوناني والقبرصي”.

وشدد أردوغان على ضرورة “بحث خيارات واقعية وجديدة حول قضية قبرص بدلا من فرض نماذج ثبت فشلها على طرفي الجزيرة”.

كما أعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن “تقرير بوريل” حول تركيا المزمع تقديمه إلى القمة الأوروبية سيكون في سياق أجندة إيجابية ويعكس وجهة نظر موضوعية وبناءة. بحسب الوكالة.

يأتي ذلك بعد إبلاغ السلطات التركية لقنوات الإخوان في أنقرة بالتوقف عن مهاجمة مصر، وعدم المساس بشأنها الداخلي، في تعليمات جديدة اعتبرها البعض كدلالة على رغبة تركيا الشديدة في الانخراط بمنتدى غاز شرق المتوسط

اقرأ أيضا: