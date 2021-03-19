الأردن يدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة واستهداف المنشأة المدنية والحيوية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد “الفايز” على موقف المملكة الدائم الوقوف بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.