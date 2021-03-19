وزير الإعلام اليمني:يجب أن يفهم العالم أن الحوثي يهدد “الاقتصاد العالمي”

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الهجوم الأخير على المملكة، وأن ما تقوم به مليشيا الحوثي، بات خطرا على الاقتصاد العالمي.

وكتب الإرياني في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : “الهجوم الارهابي على مصفاة تكرير بترول في الرياض،والذي أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مسئوليتها عنه، امتداد لمسلسل الهجمات التي طالت عدد من المنشآت الحيوية في المملكة، ضمن مخطط أعلنه نظام طهران بوضوح يستهدف التأثير على أمن منشآت النفط في المنطقة وإمدادات الطاقة حول العالم”.

وأضاف وزير الإعلام اليمين أنه يجب على العالم أجمع أن يفهم أن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية فقط، بل أمن المنشآت النفطية في المنطقة والتأثير على استقرار إمدادات الطاقة حول العالم، وضرب عصب الاقتصاد العالمي، وتهديد السلم والأمن الدوليين.

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في وقف تزويد إيران لمليشيا الحوثي بالخبراء والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ودعم الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي زرعته إيران.