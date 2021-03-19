بحضور أكثر من 2000 مشارك.. طب العيون السعودي2021 يناقش أبرز التقنيات العلاجية والبحثية في طب وجراحة العيون

تتواصل فعاليات اجتماع طب العيون السعودي 2021 والذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود لليوم الثاني.

وناقش المؤتمر والذي ينظم افتراضياَ أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون من خلال (40) جلسة علمية وأكثر من (170) ورقة علمية و(75) ملصق علمي، ويشارك في المؤتمر أكثر من25 متحدثا دوليا من مختلف دول العالم مثل منها أمريكا وفرنسا وأيرلندا واليابان والمملكة المتحدة والمانيا والبرازيل وكندا وأكثر من 153 متحدثا من نخبة أطباء وباحثي طب العيون من الدول العربية والدول الشقيقة ومن المملكة العربية السعودية.

وركز المؤتمر على مناقشة أبرز التقنيات العلاجية والبحثية في مجالات أمراض القرنية وعمليات إزالة الساد (الماء الأبيض) وعمليات تصحيح النظر والجلوكوما (الماء الأزرق)، وأمراض العيون عند الأطفال، والشبكية والبصريات ومكافحة العمى.

ويتزامن مع المؤتمر تنظيم المعرض الطبي الافتراضي اليوم وتشارك فيه الشركات الطبية الكبرى المتخصصة في الأجهزة والمعدات والأدوية والنظارات والعدسات وتعرض فيه أحدث منتجاتها.

ومنحت الجمعية السعودية لطب العيون جوائزها لعام 2021لعدد من الأطباء والمتميزين والأكثر تأثيراً في مسيرة تطور طب العيون السعودي حيث تم منح درع الجمعيه هذا العام في ثلاثة فروع ،الأول منح للأستاذ الدكتور أحمد أبو الأسرار – عن فرع الجمعية للتعليم الطبي تقديرا لما قدمه من جهود متواصلة لدعم مجالات التعليم الطبي المستمر ولتاريخه الحافل بالريادة، في تطوير وتعزيز برامج الزمالة والتدريب في تخصصات طب وجراحة العيون.

ومنح الدكتور سعود عبد العزيز الجهني – درع الجمعية للتثقيف والتوعية الصحية، لما قدمه من جهود دءوبة ومتميزة في التوعية بأمراض العيون وتنظيم الفعاليات في كافة المناسبات الصحية وفي نشاطات التثقيف والتوعية.

ومنح الدكتور صالح أحمد المسفر درع الجمعية لخدمة المجتمع، تقديرا لجهوده المتفردة لسنوات طويلة في خدمة مرضى العيون والخدمة المجتمعية وبخاصة مرضى الشبكية.

فيما تم منح درع سمو الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود لمكافحة العمى، إلى الدكتور كلاوديو ترينيداد، وهو أستاذ طب العيون بجامعة ساوباولو بالبرازيل في تخصص الشدفة الأمامية، والذي قدم المحاضرةالرئيسة الخاصة بـ «درع سموالأمير عبد العزيز بن أحمد لمكافحة العمى» في موضوع: (إتقان زراعة العدسات الحديثة في سيناريوهات التحدي المختلفة لمكافحة العمى).

كما منحت الجمعية درع أخصائي البصريات المتميز، والذي تمنحه سنويا لأحد أخصائيي البصريات السعوديين، من ذوي العطاء الأكثرتميزا وتأثيرا في تعزيز هذا التخصص وخدمة تطور طب العيون السعودي، إلى أخصائي أول ضعف وتقويم البصر زينب نائل الخضيري، لجهودها في تفعيل نشاطات البصريات لنشر الوعي الصحي ومشاركتها الفاعلة بالمؤتمرات واللجان التعليمية.

بينما سيقدم البروفيسور دونالد تان تيانج هوي (الشدفة الأمامية) محاضرة الملك خالد التذكارية بعنوان: ( دور الابتكار في زراعة القرنيات اليوم).

ومنحت الجمعية السعودية لطب العيون جائزة (محاضرة الميدالية الذهبية) إلى الدكتور لورانس يانوزي (الشبكية ) وعنوان المحاضرة:-

(متلازمة البقعة البيضاء المتعددة والتهاب متعدد البؤر مرض واحد أو مرضان)

و قد تم اعتماد المؤتمر بـ 24 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وكرمت اللجان المنظمة الرعاة للمعرض الطبي حيث منح درع الراعي الرئيسي للمعرض إلى كل من شركة (نوفارتيس) و شركة ( باير)، يليها الدرع البلاتيني لكل من شركة:بايولوجيكس، وشركة: أميكو،ومنح درع الراعي الذهبي إلى شركة: بوش أند لومب ودرع الراعي البرونزي إلى شركة: مونديفارما، و ودرع الراعي الفضي إلى شركة: ألكون.

ودعت اللجان المنظمة المشاركين والضيوف لزيارة أجنحة المعرض الافتراضي والتواصل مع ممثلي الشركات المتواجدين في أجنحهتم الافتراضية طوال ايام الاجتماع العلمي .