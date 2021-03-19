ضربة موجعة للحوثي.. 65 قتيلا وتدمير 13 آلية

في الوقت الذي تواجه فيه مليشيا الحوثي إدانات دولية وإقليمية بسبب هجومها على المملكة، تكبدت المليشيا خسائر فادحة على الصعيد الميداني، حيث قتل 65 عنصرا من عناصر المليشيا، إضافة إلى تدمير 13 آلية عسكرية.

وكانت الخسائر بين صفوف مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، في معارك مع الجيش اليمني ورجال قبائل محافظة مأرب وسط غارات مكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأكد الجيش اليمني أن مواجهات شرسة دارت في جبهة “الكسارة” في مديرية صرواح غربي المحافظة عقب هجوم واسع النطاق لمليشيات الحوثي.

وأوضح البيان الذي نشره الجيش اليمني أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 65 عنصرا بجانب عشرات الجرحى، إضافة إلى 13 آلية ودورية لمليشيات الحوثي تدمرت بفعل ضربات مركزة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

كما تمكنت القوات الشرعية من استعادة 3 آليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات كبيرة من الذخائر بمختلف أنواعها” عقب فرار انهيارات واسعة في صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.