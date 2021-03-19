وفاة اللواء المنيع في رحلة بحرية بجدة.. ومحبوه ينعونه بعبارات مبكية

سادت حالة من الحزن، عقب تداول أنباء عن وفاة اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع، خلال رحلة بحرية ببحر جدة، والذي رحل عن عالمنا يوم أمس الخميس.

وقام ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتدشين وسم خلال الساعات الماضية، عن وفاة اللواء إبراهيم المنيع يحمل اسم #وفاة_اللواء_إبراهيم_المنيع.

وأعرب المغردون وأقارب اللواء الراحل عن حزنهم من نبأ وفاته، سائلين الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

كما دعا له المغردون بأن ينزله الله منازل الشهداء، وأن يدخله الجنة مع الأبرار، ويجعل ما أصابه كفارة ورفعة في درجاته.