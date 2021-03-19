فضيحة للرئيس الإيراني.. ماذا حدث

يواجه النظام الإيراني سخطا شعبيا واسعا، بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

ففي الوقت الذي يعاني فيه القطاع الأكبر من الشعب من تدني الخدمات وانهيار في البُنى التحتية، تعيش القيادات السياسية للنظام وعلى رأسها الرئيس الإيراني حسن روحاني حالة من البذخ.

وتعرض روحاني مؤخرا لحالة من الغضب، عقب ظهوره مرتديا عباءة تحمل ” صنع في إيطالية”.

وتداول ناشطون ومدونون إيرانيون الصورة، وعلقوا عليها بعبارات ساخرة.

الصحفي المختص بالشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي نشر صورة خامنئي، وعلق عليها قائلا :” في الوقت الذي كان يتحدث روحاني عن دعم الإنتاج المحلي، كشفت الأمطار فساد الطبقة السياسية في طهران، حيث ظهرت عبارة «صنع في ايطاليا» على عباءة الرئيس حسن روحاني. هنا إيران بلاد الظلم والكذب والنفاق”.

كما انطلقت حملة إعلامية واسعة أطلقها الإيرانيون الرافضون للنظام الإيراني بعنوان : “لا للجمهورية الإسلامية”.