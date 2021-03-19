ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني شوّه صورتنا.. وسياساته طائشة

شنت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني هجوما على النظام الإيراني الحالي، واصفة سياساته بـ “الطائشة”.

وقالت فائزة هاشمي، التي تعد من أبرز الناشطات الإيرانيات،إن سياسات النظام تهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد نشرت تسجيلا صوتيا مسربا، قالت فيه رفسنجاني : ” إن أهم سبب جعل وضع بلادنا يصل إلى هذا المنحدر الخطير وهذه النقطة الحرجة ابتعاد النظام عن رعاية أصول وثوابت القوانين والمبادئ الدولية”.

وأضافت بحسب التسجيل أن مغامراتنا السياسية الطائشة بطريقة ما باتت تمثّل تهديداً لدول المنطقة.

كما أعربت عن قلقها عن دفاع إيران عن اعتقالها للأجانب الذين يأتون إلى بلادنا بتهمة التجسس، والسلطات المعنية لم تقدم حتى الآن أي دليل على أن هؤلاء الرعايا الأجانب متهمون بالتجسس.

ونوهت أيضا أن الضربات الصاروخية الأخيرة على السعودية أدت إلى تفاقم العلاقات مع إيران، وأصابع الاتهام في هذه الهجمات الصاروخية تشير إلى بلادها.

يأتي هذا مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث يسارع النظام الإيراني لرفع العقوبات الأميركية، وأن إلغاءها من أولويات الحكومة للعام الإيراني المقبل.