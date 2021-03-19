المرور يعلن ضبط قائد مركبة حائل

تمكنت الإدارة العامة للمرور، من القبض على قائد مركبة صدم أحد قائدي الدراجات النارية وهرب من الموقع في حائل.

وكتب المرور عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة: ” إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن قيام صاحب مركبة بمنطقة حائل بصدم أحد قائدي الدراجات النارية والهرب من الموقع معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وأضافت هيئة المرور ، أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، واتخاذ جميع الإجراءات بحقه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

كما وجّه المرور رسالة شكر للمواطنين قائلا :” شكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.